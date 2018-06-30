Juntos desde 2015, Jesus Luz e Carol Ramiro terminam casamento

O casamento de Jesus Luz e Carol Ramiro chegou ao fim. O casal estava junto desde o fim de 2015, e tiveram uma filha chamada Malena, que acabou de completar 2 anos. O bonitão, então, está de volta à pista, morando na casa em que viviam, que está em reforma, que comprou no Itanhangá, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Já Carol Ramiro, que agora é ex-mulher, busca um imóvel para chamar de seu novamente.