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Juntos desde 2015, Jesus Luz e Carol Ramiro terminam casamento

Jesus ficou famoso por causa do seu namoro com a popstar Madonna

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 18:57
Jesus Luz e Carol Ramiro terminam casamento Crédito: Reprodução/Instagram
O casamento de Jesus Luz e Carol Ramiro chegou ao fim. O casal estava junto desde o fim de 2015, e tiveram uma filha chamada Malena, que acabou de completar 2 anos. O bonitão, então, está de volta à pista, morando na casa em que viviam, que está em reforma, que comprou no Itanhangá, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Já Carol Ramiro, que agora é ex-mulher, busca um imóvel para chamar de seu novamente.
De acordo com o Jornal Extra, Jesus ficou famoso por causa do seu namoro com a popstar Madonna. Eles ficaram juntos depois de se conhecerem numa sessão de fotos no Rio, em 2000.
Madonna e o ex-namorado brasileiro, Jesus Luz Crédito: Reprodução/Arquivo/Gustavo Caballero/Getty Images

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