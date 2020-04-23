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Televisão

Jornalista é demitido da Globo de Cuiabá após deixar vazar nude ao vivo

Douglas Belan passou sufoco com o WhatsApp da produção, que é transmitido pelo telão com mensagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 16:04

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 16:04

O apresentador Douglas Belan, do jornal Bom Dia MT, recebeu um nude ao vivo na manhã deste dia 21 de abril, às 7h, enquanto interagia com os telespectadores
O apresentador Douglas Belan, do jornal Bom Dia MT, recebeu um nude ao vivo na manhã deste dia 21 de abril, às 7h, enquanto interagia com os telespectadores Crédito: Twitter/@turismo_gay_br
O apresentador do Bom Dia MT, Douglas Belan, passou um sufoco no jornal desta terça-feira (21). Ao ler as mensagens recebidas do telespectador pelo Whatsapp, ele abriu a foto de um nude enviado, que foi transmitido no telão.
A foto não chegou a carregar, mas foi possível ver pela sombra a imagem de um homem nu. O jornalista perguntou à produção se "deu tempo de tirar do telão", mas acabou rindo da situação e disse "ao vivo, é fogo!".
O departamento de comunicação da afiliada não confirmou que o jornalista foi demitido, mas disse que ele "não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora e que não daria mais detalhes sobre o assunto".

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Com a notícia da possível demissão, internautas saíram em defesa do jornalista, que, pelo que parece, não teve culpa pelo vazamento da imagem. "Demitiram o cara por um atitude babaca de alguém", disse um homem em resposta ao vídeo. "Nossa, mas não ele não tinha o que fazer", comentou outro.
Belan agradeceu, no seu Instagram, pelas mensagens de apoio que recebeu de amigos e colegas de profissão. "Enquanto assimilo esse momento difícil, tenho lido as manifestações".

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