Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Quero ser gordo assim"

Jason Momoa, o Aquaman, é acusado de estar gordo

Fãs defenderam o artista, que surgiu sem camisa em fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2019 às 07:18

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 07:18

Crédito: Reprodução/Instagram @pnaiplus
Jason Momoa, de 39 anos, foi dos sete mares para os trending topics do Twitter por causa do seu peso. Alguns internautas viram uma foto do astro de "Aquaman" sem camisa curtindo a piscina durante uma viagem. 
> Jason Momoa, de "Aquaman", quer ser o próximo Wolverine
Ele exibiu o corpão torneado e algumas de suas tatuagens ao ser alvo das lentes dos paparazzi de plantão. Depois de ficarem sabendo dos comentários negativos sobre o shape de Jason, os fãs reagiram: "Chegou o dia em que a internet está reclamando do corpo do Jason. É isso. Pode desligar todo mundo". 
Outro fã comentou: "Já estou mais do que baleia, então". Já um internauta arrematou: "Eu amaria ficar gordo assim". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados