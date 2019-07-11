Jason Momoa, o Aquaman, é acusado de estar gordo

Jason Momoa, de 39 anos, foi dos sete mares para os trending topics do Twitter por causa do seu peso. Alguns internautas viram uma foto do astro de "Aquaman" sem camisa curtindo a piscina durante uma viagem.
Ele exibiu o corpão torneado e algumas de suas tatuagens ao ser alvo das lentes dos paparazzi de plantão. Depois de ficarem sabendo dos comentários negativos sobre o shape de Jason, os fãs reagiram: "Chegou o dia em que a internet está reclamando do corpo do Jason. É isso. Pode desligar todo mundo".
Outro fã comentou: "Já estou mais do que baleia, então". Já um internauta arrematou: "Eu amaria ficar gordo assim".