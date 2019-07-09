Irmão gato de Débora Nascimento provoca fãs na web

deixou a web em polvorosa depois de postar umaao lado do. Os dois surgiram abraçados em um momento fofo e deixaram todos embasbacados com tanta

Mas, no saldo final, parece que os fãs da atriz se empolgaram mesmo com o irmão gato dela. "Oi, cunhada", comentou uma seguidora, enquanto outro disse: "Que olho!". Uma outra fã disse: "Quer ser minha cunhada?" e um outro seguidor completou: "Quero ser seu cunhado".