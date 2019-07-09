Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Oi, cunhada"

Irmão gato de Débora Nascimento provoca fãs na web

Seguidores da atriz só tiveram olhos para o irmão dela, que apareceu ao lado da ex de José Loreto em um clique fofo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 jul 2019 às 12:32

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 12:32

Débora Nascimento deixou a web em polvorosa depois de postar uma foto ao lado do irmão, Junior Nascimento. Os dois surgiram abraçados em um momento fofo e deixaram todos embasbacados com tanta beleza
"Seu sorriso minha alegria. Irmão sangue meu", escreveu Débora no post, antes de ser comparada ao bonitão
Mas, no saldo final, parece que os fãs da atriz se empolgaram mesmo com o irmão gato dela. "Oi, cunhada", comentou uma seguidora, enquanto outro disse: "Que olho!". Uma outra fã disse: "Quer ser minha cunhada?" e um outro seguidor completou: "Quero ser seu cunhado". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza debora nascimento Instagram josé loreto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados