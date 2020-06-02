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Sem preconceito

Irmão de Huck posta foto com namorado e fala sobre homofobia

'Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário se sentirem fortes', escreveu Fernando Grostein em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:34

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:34

Fernando Grostein, um dos irmãos do apresentador Luciano Huck, usou seu Instagram para postar uma foto ao lado do noivo, Fernando Siqueira, e fazer um desabafo sobre homofobia.
Fernando Grostein Andrade e seu noivo, Fernando Siqueira. Crédito: Reprodução/Instagram
Ao citar reclamações sobre fotos em que aparecem juntos, escreveu: "Passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário [para] se sentirem fortes."
Ver essa foto no Instagram

Algumas pessoas reclamam que posto foto aqui abrac?ado com meu amor. Vou desenhar: passamos a vida sendo oprimidos e isso na?o vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que na?o sai?ram do arma?rio se sentirem fortes. E se voce? realmente acha que na?o e? homofo?bico, pense no fundo da sua alma se voce? na?o e? mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje e? dia de Pride. O mundo comec?a a viver uma revoluc?a?o. Na?o existe mais tolera?ncia a intolerante. Voce?s todos va?o acabar na cadeia. A comec?ar pelo presidente. Some people complains that I post pictures hugging my love here. Let me explain: even though we had a lot of privileges, we spent a long time suffering oppression for being gay. This is now in the past. We are out here to say for those who are inside the closet to feel strong and make their choices. And if you think you are not homophobic, look deep inside your soul and ask yourself honestly. So why my pictures bother you so much? Today, Pride month starts. The world is in the middle of a revolution! There is no more tolerance to those who are intolerant. The intolerants will end up in jail - starting with the president of Brasil. Its time to stand up and fight against hate. #pride? #pride #gay #lgbtq?

Uma publicação compartilhada por Fernando Grostein Andrade (@grosteinandrade) em

"Se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução. Não existe mais tolerância à intolerante", continuou.

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