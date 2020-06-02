Irmão de Huck posta foto com namorado e fala sobre homofobia

Fernando Grostein, um dos irmãos do apresentador Luciano Huck, usou seu Instagram para postar uma foto ao lado do noivo, Fernando Siqueira, e fazer um desabafo sobre homofobia.
Ao citar reclamações sobre fotos em que aparecem juntos, escreveu: "Passamos a vida sendo oprimidos e isso não vai mais acontecer. Estamos aqui pondo a cara no sol para dizer aos que não saíram do armário [para] se sentirem fortes."
"Se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo. Afinal, por que minhas fotos te incomodam tanto? Hoje é dia de Pride. O mundo começa a viver uma revolução. Não existe mais tolerância à intolerante", continuou.