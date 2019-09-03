Irmã gata de Neymar aluga mansão de luxo por R$ 35 mil por mês

Rafaella Santos, 23, alugou uma mansão no bairro do Joá, no Rio de Janeiro para aproveitar as férias em grande estilo. Segundo o site da imobiliária Rio Exclusive, o valor mensal da locação do imóvel no qual a irmã de Neymar ficará é R$ 35.000. A propriedade possui 1.500 metros quadrados, academia, sauna, cozinha americana dupla, seis suítes e oito banheiros.
De acordo com o Extra, a festa de aniversário surpresa de Gabigol aconteceu na mansão. Na ocasião, o jogador e Rafaella assumiram que estão namorando novamente. A primeira vez que ambos se relacionaram foi em 2015 e tiveram um breve romance em 2017, do qual, permaneceu a amizade, que culminou na volta do casal.
Muito ligados, Neymar e Rafaella dividem a paixão por tatuagens. O jogador desenhou o rosto da irmã em seu braço e ela retribuiu a homenagem tatuando os olhos do craque no corpo.