Ingresso para show de Madonna chega a R$ 8 mil e fãs protestam

Madonna vai sair em turnê, a princípio, em cerca de 16 teatros dos Estados Unidos. Mas os ingressos para os shows chegam à casa dos impressionantes US$ 1,9 mil, o que equivale a algo em torno de R$ 8 mil, e os fãs não estão sabendo lidar com a cifra.
Segundo a revista Quem, os ingressos mais baratos saem por pouco mais de US$ 50, o que representa pouco mais de R$ 200, mas mesmo assim os valores não agradaram.
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Preços estão impossíveis
, pense nos seus fãs", disse uma internauta, enquanto outra comentou: "Madame X é uma mercenária". Um fã escreveu: "Ninguém quer uma turnê em teatros. É pequeno e nem todo mundo pode comprar".
MEDELLÍN VIP
O pacote mais caro para ir prestigiar a rainha do pop é chamado de Medellín Vip, em alusão à música que Madonna gravou com o colombiano Maluma. O valor inclui lugar nas fileiras da frente do teatro, acesso exclusivo aos bastidores para um passeio, foto no palco (sem Madonna, é claro), prioridade na compra de produtos oficiais da cantora nos eventos, coquetel antes da apresentação com comida e bebida, um cartão laminado VIP, uma foto no tapete vermelho da festa e acesso ao show em uma entrada exclusiva.