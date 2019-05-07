Ingresso para show de Madonna chega a R$ 8 mil e fãs protestam

ir prestigiar a rainha do pop é chamado de, em alusão à música que Madonna gravou com o colombiano. O valor inclui lugar nas fileiras da frente do teatro,aos bastidores para um passeio, foto no palco (sem Madonna, é claro), prioridade na compra de produtos oficiais da cantora nos eventos, coquetel antes da apresentação com comida e bebida, um, uma foto noda festa e acesso ao show em uma