Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Rainha inacessível"

Ingresso para show de Madonna chega a R$ 8 mil e fãs protestam

Rainha do pop entrará em turnê para divulgar seu novo álbum, Madame X

Publicado em 

07 mai 2019 às 12:06

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:06

Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Madonna vai sair em turnê, a princípio, em cerca de 16 teatros dos Estados Unidos. Mas os ingressos para os shows chegam à casa dos impressionantes US$ 1,9 mil, o que equivale a algo em torno de R$ 8 mil, e os fãs não estão sabendo lidar com a cifra. 
Segundo a revista Quem, os ingressos mais baratos saem por pouco mais de US$ 50, o que representa pouco mais de R$ 200, mas mesmo assim os valores não agradaram. 
"
Preços estão impossíveis
, pense nos seus fãs", disse uma internauta, enquanto outra comentou: "Madame X é uma mercenária". Um fã escreveu: "Ninguém quer uma turnê em teatros. É pequeno e nem todo mundo pode comprar". 
MEDELLÍN VIP
O pacote mais caro para ir prestigiar a rainha do pop é chamado de Medellín Vip, em alusão à música que Madonna gravou com o colombiano Maluma. O valor inclui lugar nas fileiras da frente do teatro, acesso exclusivo aos bastidores para um passeio, foto no palco (sem Madonna, é claro), prioridade na compra de produtos oficiais da cantora nos eventos, coquetel antes da apresentação com comida e bebida, um cartão laminado VIP, uma foto no tapete vermelho da festa e acesso ao show em uma entrada exclusiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Música teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados