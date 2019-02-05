Idoso desbanca Anitta e gigantes do YouTube fazendo vídeos de slime

Antes Nilson Izaias, de 70 anos, tinha 1800 inscritos, e em uma semana, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram em seu canal Crédito: Reprodução

"Em alta" do YouTube, que mostra os vídeos mais acessados naquele instante. Vídeos fofos de um idoso tentando fazer 'slime' dominaram a internet neste fim de semana. O aposentado Nilson Izaias, o Papinho, bateu nomes como Felipe Neto, Porta dos Fundos e o mais novo clipe da Anitta e ficou no topo do ranking

A saga de conseguir fazer um 'slime', massa de modelar que pode ser feita em casa, levou o simpático senhor a seis tentativas sem sucesso.

Mesmo com as frustrações, Nilson não desistiu e na sétima tentativa finalmente conseguiu a façanha de um 'slime' perfeito e se emocionou.

"Realizei meu sonho. Hoje foi o melhor dia. O dia mais feliz da minha vida", disse o aposentado ao agradecer as pessoas que o incentivaram a não desistir: "Obrigada minhas amigas que pediram para que eu não desistisse".

Ele ainda mandou recado para um seguidor que sugeriu que ele fizesse uma massa de bolo: "Você aí que fica gozando da minha cara, dizendo que eu não consigo, mandando eu fazer uma massa de bolo, olha aí, eu fiz uma 'slime'".

O vídeo foi publicado no dia 22 de janeiro e segue entre os mais vistos na rede social. Seu canal já tem mais de 1 milhão de inscritos e o post que deu certo mais de 1,8 milhão de visualizações.

A perseverança de Nilson Izaias foi reconhecida também por seguidores famosos. Maisa, a adolescente mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 20 milhões de seguidores, convocou seus fãs: " Vamos nos inscrever no canal dele gente", publicou a artista.

Em entrevista ao G1, Nilson contou que começou a gravar os vídeos para passar o tempo, e que gostava do fato dos youtubers terem tantos amigos virtuais.