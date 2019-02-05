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Vovô tech

Idoso desbanca Anitta e gigantes do YouTube fazendo vídeos de slime

Canal de Papinho, apelido carinhoso de Nilson Izaias, de 70 anos, tem mais de 1,5 milhão de inscritos

Publicado em 

05 fev 2019 às 12:17

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 12:17

Antes Nilson Izaias, de 70 anos, tinha 1800 inscritos, e em uma semana, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram em seu canal Crédito: Reprodução
Vídeos fofos de um idoso tentando fazer 'slime' dominaram a internet neste fim de semana. O aposentado Nilson Izaias, o Papinho, bateu nomes como Felipe Neto, Porta dos Fundos e o mais novo clipe da Anitta e ficou no topo do ranking "Em alta" do YouTube, que mostra os vídeos mais acessados naquele instante.
A saga de conseguir fazer um 'slime', massa de modelar que pode ser feita em casa, levou o simpático senhor a seis tentativas sem sucesso.
Mesmo com as frustrações, Nilson não desistiu e na sétima tentativa finalmente conseguiu a façanha de um 'slime' perfeito e se emocionou.
"Realizei meu sonho. Hoje foi o melhor dia. O dia mais feliz da minha vida", disse o aposentado ao agradecer as pessoas que o incentivaram a não desistir: "Obrigada minhas amigas que pediram para que eu não desistisse".
Ele ainda mandou recado para um seguidor que sugeriu que ele fizesse uma massa de bolo: "Você aí que fica gozando da minha cara, dizendo que eu não consigo, mandando eu fazer uma massa de bolo, olha aí, eu fiz uma 'slime'".
O vídeo foi publicado no dia 22 de janeiro e segue entre os mais vistos na rede social. Seu canal já tem mais de 1 milhão de inscritos e o post que deu certo mais de 1,8 milhão de visualizações.
A perseverança de Nilson Izaias foi reconhecida também por seguidores famosos. Maisa, a adolescente mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 20 milhões de seguidores, convocou seus fãs: " Vamos nos inscrever no canal dele gente", publicou a artista.
Em entrevista ao G1, Nilson contou que começou a gravar os vídeos para passar o tempo, e que gostava do fato dos youtubers terem tantos amigos virtuais.
"Muitas crianças me chamam de avô, fazem comentários lindos, que querem me dar um abraço, me chamam de fofo, que querem me guardar em um potinho. Fico emocionado", relatou na entrevista.

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