Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, morre aos 95 anos

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, morreu neste domingo (29) aos 95 anos. A informação foi publicada pela família do diretor no perfil dele no Instagram. Hilda estava internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco.
De acordo com a família, desde a morte de Jorge Fernando, em outubro, a atriz enfrentava dificuldades e estava internada para tentar reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, Vózinha, Mãe, Avó, Bisa e amiga de todos faleceu hoje. Descanse em paz matriarca dos Rebellos. Corre para os braços do seu filho querido Jorge Fernando, publicou o perfil da família do diretor.
Hilda estreou em novelas em 1989, ao ser levada para a TV pelo filho. Ela trabalhou em Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995), Chocolate com Pimenta (2003), Alma Gêmea (2005), Tititi (2010) e Guerra dos Sexos (2012), onde contracenou com o filho.
Já o ator e diretor Jorge Fernando morreu aos 64 anos no Rio de Janeiro. Ele foi internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, após ter um aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em decorrência de "uma dissecção de aorta completa".