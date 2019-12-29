Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, morre aos 95 anos

Ver essa foto no Instagram

Amigos GOSTARÍAMOS DE INFORMA QUE NOSSA AMADA E DOCE ATRIZ HILDA REBELLO, VÓZINHA, MÃE, AVÓ, BISA E AMIGA DE TODOS, FALECEU HOJE! DESCANSE EM PAZ MATRIARCA DOS REBELLOS?? CORRE PROS BRAÇOS DO SEU FILHO QUERIDO JORGE FERNANDO ? ??1924? ??2019? Velório e cremação: Dia 30/12 - segunda 10h as 13h:30 Capela 1 Crematório da penitência Caju @joaowoo @m.a.r.i.a.c.a.r.o.l @manoarebello