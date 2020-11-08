Herdeiros de Michael Jackson receberam R$ 11 bilhões desde 2009

Ainda segundo o site, a maior parte do valor vem do pagamento de direitos autorais às músicas de Michael, que estão pulverizadas pelo mundo em todos os catálogos de serviços de streaming.

Os documentos mostrados pelo The Blast apontam que a divisão igual entre a mãe e os filhos no recebimento desses direitos era um desejo de Michael. Em 2009, ano de morte do astro, a família Jackson estava com dívidas que chegavam aos 500 milhões de dólares (algo como R$ 2,7 bilhões).