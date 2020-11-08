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Herdeiros de Michael Jackson receberam R$ 11 bilhões desde 2009

Apesar da fortuna recebida, em 2009, ano de morte do astro, a família Jackson estava com dívidas que chegavam a quase R$ 3 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 10:05

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 10:05

O artista Michael Jackson
O artista Michael Jackson Crédito: Reprodução/Instagram @michaeljackson
A herança do astro pop Michael Jackson parece inesgotável. Segundo o site The Blast, que publicou informações sobre a quantia que o Rei do Pop deixou aos filhos Paris Jackson, Michael Jr. e Prince Michael e a mãe de Jackson, Katherine, os herdeiros já receberam em onze anos, desde sua morte, algo como 2 bilhões de dólares, ou R$ 11 bilhões.
Ainda segundo o site, a maior parte do valor vem do pagamento de direitos autorais às músicas de Michael, que estão pulverizadas pelo mundo em todos os catálogos de serviços de streaming.
Os documentos mostrados pelo The Blast apontam que a divisão igual entre a mãe e os filhos no recebimento desses direitos era um desejo de Michael. Em 2009, ano de morte do astro, a família Jackson estava com dívidas que chegavam aos 500 milhões de dólares (algo como R$ 2,7 bilhões).

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