Gretchen mostra nova casa em Portugal e solta: "Marido pedreiro"

já tem casa em Pernambuco, no Brasil, e em Mônaco, principado francês. Mas agora é vez de ela e o, construírem uma nova residência em, país do eleito.

A Gina de "A Dona do Pedaço" fez um vídeo para postar em seu canal do YouTube nesta segunda-feira (29) para mostrar um pouco de seu novo lar.

"Meu marido, além de trabalhar no ramo da construção, também é pedreiro. Nós estamos construindo essa casa. Meu marido, por ser do ramo da construção e saber fazer tudo, por ele ser pedreiro. Porque meu marido é pedreiro, sim! E ele entende tudo de obra", disse a Rainha do Rebolado, que aparece inicialmente na gravação na cozinha debulhando feijão.