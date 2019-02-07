SUSTENTÁVEL

Gracyanne Barbosa diz que reaproveita roupas de Carnaval para novos looks

'Pego alguma coisa do ano passado e misturo com esse ano', diz a rainha da União da Ilha

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:57

A musa fitness Gracyanne Barbosa em ensaio de carnaval Crédito: Reprodução/Instagram @cinthiahairmake
"Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou?", já cantava Noel Rosa. Se depender de Gracyanne Barbosa, 35, rainha de bateria da União da Ilha, pode misturar, pode repetir e pode reaproveitar peças de outros sambas - e não há problema nenhum nisso.  
"Até eu, que sou rainha de bateria, pego alguma coisa do ano passado e misturo com esse ano. Se é um vestido, a gente corta e faz um top. Dá para curtir bastante sem gastar muito!", disse a artista em entrevista ao site Gshow. 
Econômica e consciente, Gracyanne Barbosa também é adepata de improvisar acessórios com itens que não pesem no bolso. "É muito legal fazer em casa. Você compra um negocinho ali, uma peninha aqui. Os preços são muito acessíveis. Estou com um arranjo que fica incrível, mas foi superbaratinho. Você paga R$ 3 ou R$ 5 e vai acrescentando", afirmou.
Conhecida como musa fitness, Gracyanne Barbosa costuma compartilhar, com seus seguidores em redes sociais, sua rotina de musculação e alimentação. Recentemente, ela também declarou que chega a perder até dois quilos em um ensaio. 
Neste ano, a União da Ilha desfilará no dia 4 de março com um enredo sobre os escritores cearenses Rachel de Queiroz e José de Alencar - "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu".

