Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Glória Perez relembra aniversário da filha, Daniella Perez

Atriz, que foi morta pelo ator Guilherme de Pádua em 1992, completaria 48 anos

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 16:47
A escritora Glória Perez homenageou a filha, Daniella Perez; atriz estaria fazendo 48 anos no dia 11 de agosto Crédito: Instagram / @gloriafperez
Autora de sucessos como O Clone (2001), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012), Glória Perez jamais esqueceu da filha, a atriz Daniella Perez, brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua em 1992. Neste sábado, 11, a escritora relembrou mais uma vez o aniversário da filha, que estaria completando 48 anos.
Glória usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto rara ao lado de Daniella. "Ontem, hoje e sempre #11 de agosto", escreveu na legenda da imagem. Até o momento, mais de 88 mil pessoas haviam interagido com a publicação.
Daniella tinha 22 anos quando foi morta em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele teve ajuda da sua então esposa, Paula Thomaz. Segundo testemunhas, o ex-ator a matou por achar que seu personagem estava perdendo destaque na novela. O casal foi condenado a 19 anos de prisão.
Em 2017, ano em que o crime completou 25 anos, Glória usou sua conta no Facebook para homenagear Daniella no dia de sua morte. Na época, a autora relembrou a importância do movimento que ela mesma liderou para incluir o homicídio qualificado na lei que define crimes hediondos (Lei 8.072/90).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados