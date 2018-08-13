Glória Perez relembra aniversário da filha, Daniella Perez

A escritora Glória Perez homenageou a filha, Daniella Perez; atriz estaria fazendo 48 anos no dia 11 de agosto Crédito: Instagram / @gloriafperez

Autora de sucessos como O Clone (2001), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012), Glória Perez jamais esqueceu da filha, a atriz Daniella Perez, brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua em 1992. Neste sábado, 11, a escritora relembrou mais uma vez o aniversário da filha, que estaria completando 48 anos.

Glória usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto rara ao lado de Daniella. "Ontem, hoje e sempre #11 de agosto", escreveu na legenda da imagem. Até o momento, mais de 88 mil pessoas haviam interagido com a publicação.

Daniella tinha 22 anos quando foi morta em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele teve ajuda da sua então esposa, Paula Thomaz. Segundo testemunhas, o ex-ator a matou por achar que seu personagem estava perdendo destaque na novela. O casal foi condenado a 19 anos de prisão.