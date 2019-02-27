Globo adia cena de sexo entre Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa: cenas de sexo entre os dois foram adiadas em "O Sétimo Guardião", da Globo Crédito: Montagem Gazeta Online

A gravação de uma sequência quente de "O Sétimo Guardião", da TV Globo, teve que ser adiada com a licença médica que o ator apresentou, depois de ser internado no Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Leo Castro, do Notícias da TV, do site Uol, a previsão é que o global só volte aos Estúdios Globo após o carnaval.

De acordo com o colunista, Gagliasso gravaria com Ruy Barbosa cenas de sexo para ilustrar uma premonição.

"Num truque digital, e como se seu olhar mergulhasse dentro da bola de cristal e fosse transportado para a caverna da fonte onde ela e Gabriel se beijam e começam a tirar a roupa um do outro sofregamente, sem parar de beijar. Os dois envolvidos na maior entrega", escreveu o autor Aguinaldo Silva no roteiro.

O novelista ainda detalhou que os dois atores deveriam ficar seminus.