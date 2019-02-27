Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em "O Sétimo Guardião"

Globo adia cena de sexo entre Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso

A cena quente deve ir ao ar no dia 14 de março, se nada mudar

Publicado em 

27 fev 2019 às 13:42

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 13:42

Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa: cenas de sexo entre os dois foram adiadas em "O Sétimo Guardião", da Globo Crédito: Montagem Gazeta Online
A gravação de uma sequência quente de "O Sétimo Guardião", da TV Globo, teve que ser adiada com a licença médica que o ator apresentou, depois de ser internado no Rio de Janeiro. 
Segundo informações do colunista Leo Castro, do Notícias da TV, do site Uol, a previsão é que o global só volte aos Estúdios Globo após o carnaval. 
De acordo com o colunista, Gagliasso gravaria com Ruy Barbosa cenas de sexo para ilustrar uma premonição. 
"Num truque digital, e como se seu olhar mergulhasse dentro da bola de cristal e fosse transportado para a caverna da fonte onde ela e Gabriel se beijam e começam a tirar a roupa um do outro sofregamente, sem parar de beijar. Os dois envolvidos na maior entrega", escreveu o autor Aguinaldo Silva no roteiro. 
O novelista ainda detalhou que os dois atores deveriam ficar seminus.
A produção já estava preparada para a saia justa que poderia rolar na gravação, já que Marina e Bruno brigaram na semana passada nos bastidores. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aguinaldo silva bruno gagliasso marina ruy barbosa o sétimo guardião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados