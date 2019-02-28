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Bate-boca

Giovanna Antonelli tem bate-boca com empresa de energia pela internet

A atriz usou suas redes sociais para reclamar sobre a falta de energia em sua casa

Publicado em 

28 fev 2019 às 00:25

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 00:25

A atriz Giovanna Antonelli, 42, resolveu usar sua força nas redes sociais para colocar toda a sua indignação com relação à falta de energia em sua casa, no Rio. Por isso, a atriz foi ao Twitter e reclamou publicamente da empresa de energia Light. A discussão teve retorno da companhia e virou um bate-boca virtual.
A atriz pede uma reparação em seu quadro de luz desde o dia 23 de fevereiro. Segundo ela, foram "três semanas pedindo, reclamando e pagando". Ela diz não ter obtido resposta. Mencionada, a empresa resolveu se pronunciar na própria publicação de Giovanna.
"A Light lamenta o seu problema, mas a falta de energia na sua residência é fruto de um problema na sua instalação interna e, como você foi informada nas quatro vezes que fomos aí, o reparo é de responsabilidade do cliente", respondeu a Light.
Uma das vezes em que a empresa teria ido à casa de Giovanna o horário marcava 4h da manhã. Esse fato também revoltou a atriz. "Às 4h não é hora de visita". Ela continuou: "Dependemos de vocês para concluir este serviço, que precisa ser feito com a Light. Falta de ética, péssimo atendimento e descaso com a população", completou.
Mais uma vez, a empresa respondeu publicamente e acendeu a fogueira da discussão. "Temos todos os protocolos registrados em nosso sistema. Pode não ter sido você, mas foi feito com o seu número de cliente e da instalação. Você tem assessora, certo? E quem falou com nossa equipe foi o seu motorista, que nos atendeu com muita educação e respeito. Abraços", publicou. "Estamos surpresos com a postura da cliente. Não cometemos nenhuma falha. Lamentável isso", concluiu a Light.

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