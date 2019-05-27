Gabriel Diniz pegou avião para fazer surpresa para a noiva

Gabriel Diniz, de 28 anos, que morreu nesta segunda-feira (27) em um acidente de avião em Sergipe, só fretou o voo para conseguir fazer uma surpresa para a noiva, que completou 25 anos neste domingo (26), quando o artista se apresentava em Feira de Santana, na Bahia.
A moça desativou seu perfil do Instagram por volta das 15h15 desta segunda (27). Na conta, muitos fãs comentavam em fotos perguntando sobre notícias de Gabriel Diniz e, em seguida, passaram a escrever mensagens de conforto.
De acordo com informações do portal R7, fontes ligadas ao cantor informaram que ele queria voltar mais rápido para Maceió para fazer uma surpresa para a noiva, a psicóloga alagoana Karoline Calheiros, que completou 25 anos neste domingo (26). Ele poderia ter ficado na Bahia mais um dia, mas preferiu adiantar a viagem.
GABRIEL DINIZ MORREU
O cantor morreu vítima de um acidente aéreo em uma área de mangue em Estância, no Sul de Sergipe. A aeronave em que Gabriel estava não poderia oferecer o serviço de táxi aéreo, de acordo com informações do G1, e até por esse motivo as investigações da tragédia vão seguir com um órgão de alto escalão.
O acidente aconteceu nesta segunda-feira (27) e a morte do cantor foi confirmada por volta das 14h55.