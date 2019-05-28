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Gabriel Diniz morreu com impacto da queda, diz IML

Corpo do cantor estava com várias fraturas e traumas no abdômen, crânio e tórax

Publicado em 

28 mai 2019 às 11:06

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 11:06

Crédito: Reprodução/Instagram @gabrieldiniz
O corpo de Gabriel Diniz chegou ao IML de Sergipe na tarde desta segunda-feira (27). Não precisou de muito para o diretor do instituto, José Aparecido Cardoso, entender que o artista morreu devido ao impacto da queda
Isso porque, segundo ele, em entrevista ao programa Balanço Geral, o corpo do cantor chegou ao local com várias fraturas, além de traumas no abdômen, crânio e tórax. 
“Os corpos chegaram muito machucados. Traumas torácicos, abdominais e cranianos deram a entender que o impacto teria causado o óbito. Sem falar nas inúmeras fraturas”, disse, durante a entrevista. 

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