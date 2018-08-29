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Furacão da CPI, Denise Rocha posa para ensaio sensual

Atualmente, a advogada se divide entre os holofotes como musa fitness e o batente numa loja de suplementos que tem em Brasília

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 12:46
Denise Rocha ficou famosa após apelido de Furacão da CPI, em incidente que aconteceu em 2006, quando era assessora parlamentar no Senado Crédito: Marcio Louback/Reprodução/Instagram @deniserocha.oficial
Denise Rocha era apenas um rostinho bonito - com um corpão - desconhecida que andava pelo Senado como assessora parlamentar. Um vídeo íntimo gravado em 2006 a tornou famosa como o Furacão da CPI, porque na ocasião a mulher conseguiu tirar o foco da CPI que instigava Carlos Cachoeira, em Brasília. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @deniserocha.oficial
Agora, depois de posar para capas de revistas, participar de programas de TV e de sofrer com uma depressão, ela está de volta: mais sarada do que nunca, Denise voltou a posar nus e é garota propaganda de uma marca de lingerie, que também tem Carla Perez em seu catálogo. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @deniserocha.oficial

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