Furacão da CPI, Denise Rocha posa para ensaio sensual

Denise Rocha ficou famosa após apelido de Furacão da CPI, em incidente que aconteceu em 2006, quando era assessora parlamentar no Senado

Denise Rocha era apenas um rostinho bonito - com um corpão - desconhecida que andava pelo Senado como assessora parlamentar. Um vídeo íntimo gravado em 2006 a tornou famosa como o Furacão da CPI, porque na ocasião a mulher conseguiu tirar o foco da CPI que instigava Carlos Cachoeira, em Brasília.

Agora, depois de posar para capas de revistas, participar de programas de TV e de sofrer com uma depressão, ela está de volta: mais sarada do que nunca, Denise voltou a posar nus e é garota propaganda de uma marca de lingerie, que também tem Carla Perez em seu catálogo.