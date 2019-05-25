Flávia Viana é pedida em casamento por Marcelo Zangrandi em Paris Crédito: Instagram

Pouco mais depois de quatro meses de reatarem o namoro, Flavia Viana, 35, e Marcelo Zangrandi, 32, ficaram noivos em Paris. O pedido de noivado aconteceu na tarde desta sexta (24) tendo a Torre Eiffel como fundo. "Não consigo me conter de felicidade aqui", disse a apresentadora.

"Eu disse SIIIIMMMM!", escreveu a apresentadora e ex-participante de realities shows em seu perfil no Instagram. Ela também compartilhou com seus seguidores várias imagens do pedido, inclusive uma mostrando o anel de noivado. "Meu amor @mazangrandi eu te amooooo! Sim sim simmmmmm um infinito de amor pra nós!", escreveu Viana ao mostrar o anel.

O humorista Marcelo Zangrandi também usou as redes sociais para manifestar sua felicidade ao pedir Viana em casamento. "Que momento incrível! São momentos como esses que ficam guardados em nossa mente e coração! Eu não preciso dizer o tanto que amo essa mulher, mas vou! Estamos em uma fase maravilhosa, pessoal, amorosa e profissional! Quero sim estar ao lado dela para o resto da minha vida! E o melhor... ELA DISSE SIM TAMBÉM!"

Amiga do casal, a musa fitness e ex-participante do BBB Mari Gonzalez foi uma das primeiras pessoas a dar os parabéns. "AEEEEEEE CASALLL QUE EU AMO!! Parabéns demais!!! Que alegria."

Flávia e Marcelo começaram a se relacionar dentro da 9ª edição de A Fazenda, reality show da Record em que a apresentadora foi campeã em 2017. Os dois deram continuidade ao namoro fora do programa por um ano e dois meses até terminarem no final de 2018. Um mês depois, eles reataram.