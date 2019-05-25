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Apresentadora

Flávia Viana é pedida em casamento por Marcelo Zangrandi em Paris

O pedido de noivado aconteceu na tarde desta sexta (24) tendo a Torre Eiffel como fundo

Publicado em 

25 mai 2019 às 15:13

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 15:13

Flávia Viana é pedida em casamento por Marcelo Zangrandi em Paris Crédito: Instagram
Pouco mais depois de quatro meses de reatarem o namoro, Flavia Viana, 35, e Marcelo Zangrandi, 32, ficaram noivos em Paris. O pedido de noivado aconteceu na tarde desta sexta (24) tendo a Torre Eiffel como fundo. "Não consigo me conter de felicidade aqui", disse a apresentadora.
"Eu disse SIIIIMMMM!", escreveu a apresentadora e ex-participante de realities shows em seu perfil no Instagram. Ela também compartilhou com seus seguidores várias imagens do pedido, inclusive uma mostrando o anel de noivado. "Meu amor @mazangrandi eu te amooooo! Sim sim simmmmmm um infinito de amor pra nós!", escreveu Viana ao mostrar o anel.
O humorista Marcelo Zangrandi também usou as redes sociais para manifestar sua felicidade ao pedir Viana em casamento. "Que momento incrível! São momentos como esses que ficam guardados em nossa mente e coração! Eu não preciso dizer o tanto que amo essa mulher, mas vou! Estamos em uma fase maravilhosa, pessoal, amorosa e profissional! Quero sim estar ao lado dela para o resto da minha vida! E o melhor... ELA DISSE SIM TAMBÉM!"
Amiga do casal, a musa fitness e ex-participante do BBB Mari Gonzalez foi uma das primeiras pessoas a dar os parabéns. "AEEEEEEE CASALLL QUE EU AMO!! Parabéns demais!!! Que alegria."
Flávia e Marcelo começaram a se relacionar dentro da 9ª edição de A Fazenda, reality show da Record em que a apresentadora foi campeã em 2017. Os dois deram continuidade ao namoro fora do programa por um ano e dois meses até terminarem no final de 2018. Um mês depois, eles reataram.
Antes de Zangrandi, Flávia participou da sétima edição do Big Brother Brasil, no qual conheceu Fernando Justin. Os dois também se relacionaram dentro e fora da casa e chegaram a se casar. Após nove anos juntos, no início de 2016, eles anunciaram a separação.

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