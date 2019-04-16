Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CEGONHA

Filho de Meghan Markle e príncipe Harry será 'ousado', diz astróloga

Duquesa de Sussex deve dar à luz entre final de abril e início de maio

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:20

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:20
Meghan Markle quebra protocolo e segura guarda-chuva Crédito: Reprodução/Instagram @lovinghautecouture
Menino ou menina, o primeiro filho do príncipe Harry e de Meghan Markle será ousado e corajoso, e Harry será o mais paciente dos pais, afirma uma astróloga norte-americana. Se, como observadores da família real acreditam, Meghan der à luz no final de abril ou na primeira semana de maio, o bebê será do signo de Touro.
Mas alguns elementos astrológicos incandescentes também estão na equação. Júpiter está no meio de seu trânsito rumo a Sagitário, e Vênus entrará em Áries na semana que vem, disse a astróloga Charis Milona, de Los Angeles.
"Existe um grande alinhamento ardente", disse Charis depois de consultar suas tabelas astrológicas. "Estamos vendo a criança nascer com muitos componentes extrovertidos, ardentes, corajosos, com o brilho de uma super estrela."
Harry e Meghan, cujos títulos oficiais são Duque e Duquesa de Sussex, não informaram a data prevista do parto. Mas, durante uma visita em janeiro, Meghan disse a que estava grávida de seis meses. Na semana passada, o casal afirmou ter decidiu manter a privacidade quanto aos planos para a chegada do bebê.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

meghan markle
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados