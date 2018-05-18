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Filho de Antônio Fagundes pede que vídeo polêmico seja tirado do ar

Em entrevista ao jornal Extra, a mulher de Antônio Fagundes, Alexandra, disse que ambos já estão tomando as medidas legais cabíveis para que o vídeo que identifica o homem como o ator seja tirado do ar

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:52
Filho de Antônio Fagundes, Bruno, pede que vídeo atribuído ao seu pai seja tirado do ar Crédito: Reprodução/Instagram @bruno.fagundes
Bruno Fagundes, filho do ator Antônio Fagundes, usou o Instagram Stories nessa quinta-feira, 17, para pedir que um vídeo em que o pai dele é confundido com outra pessoa seja tirado do ar.
"Sobre essa manhã e esse vídeo que andou circulando por aí: mais um triste aviso sobre a humanidade. Temos que parar de nos alimentar disso", escreveu. "Alguém tira isso do ar e, por favor, verifiquem se o senhor em questão passa bem", pediu Bruno, que também é ator.
> Antônio Fagundes nega que seja ele em vídeo que circula nas redes
Nesta quinta-feira, começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual um senhor grisalho aparece brigando em um posto de gasolina e é agredido por outro homem. Muitas pessoas alegavam que o agredido era Antônio Fagundes nas imagens, mas a assessoria da TV Globo esclareceu que se trata de "fake news" e que "não é ele no vídeo".
MEDIDAS LEGAIS
Em entrevista ao jornal Extra, a mulher de Antônio Fagundes, Alexandra, disse que ambos já estão tomando as medidas legais cabíveis para que o vídeo que identifica o homem como o ator seja tirado do ar.

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