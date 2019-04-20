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Processo correndo

Filha de Silvio Santos é acusada de sustar cheque de 17 mil reais

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cheque teria pago flores do casamento de Renata Abravanel, em 2015

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 18:47

Publicado em 

20 abr 2019 às 18:47
Renata Abravanel é filha de Silvio Santos, dono do SBT Crédito: Reprodução/Divulgação
Renata Abravanel casou em 2015 e decidiu pagar R$ 17,5 mil de flores com um cheque. Até aí, tudo bem. No entanto, agora, a filha de Silvio Santos é acusada de sustar o documento sem motivo aparente e está sendo processada por isso, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
O valor da ação em um processo que corre na 5ª Vara Cível, Foro Regional XI, em Pinheiros, São Paulo, já está em R$ 26.269,35 e o juiz do caso até já determinou um bloqueio de bens, que mais tarde a filha do dono do SBT conseguiu reverter porque, segundo Renata, ela o marido não estavam citados no ofício. 
De acordo com Fábia Oliveira, não há um motivo aparente para o cheque ter sido sustado e o processo conta no número 1010974-22.2018.8.26.0011 e corre desde outubro do ano passado. 

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