Filha de Silvio Santos é acusada de sustar cheque de 17 mil reais

Renata Abravanel é filha de Silvio Santos, dono do SBT Crédito: Reprodução/Divulgação

Renata Abravanel casou em 2015 e decidiu pagar R$ 17,5 mil de flores com um cheque. Até aí, tudo bem. No entanto, agora, a filha de Silvio Santos é acusada de sustar o documento sem motivo aparente e está sendo processada por isso, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

O valor da ação em um processo que corre na 5ª Vara Cível, Foro Regional XI, em Pinheiros, São Paulo, já está em R$ 26.269,35 e o juiz do caso até já determinou um bloqueio de bens, que mais tarde a filha do dono do SBT conseguiu reverter porque, segundo Renata, ela o marido não estavam citados no ofício.