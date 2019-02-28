Figurante de "O Sétimo Guardião" morre após passar mal em gravação

Joseph Lima dos Santos, que trabalhava como figurante em 'O Sétimo Guardião', passou mal durante gravação da novela Crédito: Reprodução/Facebook

O figurante Joseph Lima dos Santos, 23, morreu após passar mal durante as gravações da novela 'O Sétimo Guardião', da Globo, nesta quarta-feira (27). Segundo nota encaminhada pela emissora, o jovem recebeu os primeiros atendimentos nos Estúdios da Globo e chegou a ser levado ao hospital, onde morreu.

A causa da morte não foi divulgada. Nos bastidores circula a informação de que ele teve um infarto. Joseph era contratado da agência Luz e Cor, que disponibiliza figurantes para atrações da emissora.

"A Globo lamenta profundamente, presta solidariedade e acompanha toda a assistência dada à família de Joseph pela empresa da qual era funcionário", informou a emissora.

O jovem usava o nome artístico de Joseph Zimmermann. Em sua redes sociais, amigos e parentes lamentavam a sua morte repentina.

"O Sétimo Guardião" tem passado por semanas turbulentas. Nesta terça-feira (26), Bruno Gagliasso, protagonista da trama, passou por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins. Segundo o boletim médico, o quadro dele é estável. Por conta do seu afastamento, o cronograma de gravações da novela teve de ser alterado.

Desde o dia 16 de fevereiro, vários atores de 'O Sétimo Guardião' estão envolvidos também em uma grande polêmica. Tudo começou com o anúncio da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento.