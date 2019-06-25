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Ferrugem abandona show após quase ser atingido por objeto

Em nota, a assessoria de imprensa de Ferrugem lamenta o ocorrido e cita uma falta de segurança como motivo para o abandono

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 11:07

Publicado em 

25 jun 2019 às 11:07
Crédito: Bernardo Zirkheuer
O cantor Ferrugem, 30, abandonou o palco durante um show que fazia na região de Cruz das Almas, na Bahia. Isso aconteceu porque o músico quase foi atingido por um objeto lançado em sua direção.
Em vídeos que circulam pela internet, é possível ver que o artista deixa o palco visivelmente contrariado e limpando o rosto. Não é possível definir que tipo de objeto é lançado.
Em nota, a assessoria de imprensa de Ferrugem lamenta o ocorrido e cita uma falta de segurança como motivo para o abandono. "Após o cantor quase ser atingido por objeto, o evento teve de ser interrompido. O cantor não voltou ao palco por falta de segurança", garante a nota.
Ela continua: "O evento apresentou desde o início sérios problemas estruturais e técnicos que tentaram ser sanados pela equipe do cantor e, por isso, causaram o atraso inicial. Mesmo assim, Ferrugem e sua equipe fizeram de tudo para que o show acontecesse, por respeito e carinho ao público."
A assessoria diz ainda que Ferrugem e a equipe lamentam por tudo e que o cantor atendeu a todos os fãs que quiseram conhecê-lo.

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