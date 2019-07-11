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Felipe Araújo é abordado dormindo em carro de luxo parado em avenida

Cantor estava em uma BMW estacionada em local proibido; Felipe não tem CNH e o carro está com documento vencido

Publicado em 

11 jul 2019 às 18:48

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 18:48

O cantor Felipe Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor
Felipe Araújo foi flagrado dormindo dentro de um carro de luxo parado no meio de uma avenida em Goiânia na manhã desta quinta-feira (11). O cantor estava no banco do motorista, mesmo sem ter CNH, e o documento da BMW estava vencido. 
Segundo informações do G1, o sertanejo foi levado para a Delegacia de Investigação de Crimes e Trânsito (Dict). No local, ele negou que tenha dormido ao volante e alegou que passou mal ao ir comprar pamonha. 
Os agentes que localizaram o cantor, o acordaram e a Polícia Militar (PM) foi até o local para realizar o teste do bafômetro. De acordo com a publicação, Felipe se negou a fazer o exame. 

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