Felipe Araújo é abordado dormindo em carro de luxo parado em avenida

foi flagradodentro de umparado no meio de uma avenida em Goiânia na manhã desta quinta-feira (11). O cantor estava no banco do motorista, mesmo sem ter CNH, e o documento daestava vencido.

Segundo informações do G1, o sertanejo foi levado para a Delegacia de Investigação de Crimes e Trânsito (Dict). No local, ele negou que tenha dormido ao volante e alegou que passou mal ao ir comprar pamonha.