Felipe Araújo é abordado dormindo em carro de luxo parado em avenida

Felipe Araújo foi flagrado dormindo dentro de um carro de luxo parado no meio de uma avenida em Goiânia na manhã desta quinta-feira (11). O cantor estava no banco do motorista, mesmo sem ter CNH, e o documento da BMW estava vencido.
Segundo informações do G1, o sertanejo foi levado para a Delegacia de Investigação de Crimes e Trânsito (Dict). No local, ele negou que tenha dormido ao volante e alegou que passou mal ao ir comprar pamonha.
Os agentes que localizaram o cantor, o acordaram e a Polícia Militar (PM) foi até o local para realizar o teste do bafômetro. De acordo com a publicação, Felipe se negou a fazer o exame.