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Luta contra o câncer

'Fé e cansaço', diz Beto Barbosa após sessão de quimioterapia

Após fazer a primeira sessão de quimioterapia no fim do mês de agosto, o artista declarou que não poderia deixar de cantar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 13:49

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 13:49

Beto Barbosa passou por mais uma sessão de quimioterapia nesta segunda-feira, 15. O cnator descobriu que estava com um tumor na bexiga e outro na próstata em agosto.
Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram
O artista de 63 anos sempre compartilha, nas redes sociais, detalhes do tratamento e da luta contra o câncer. "Comecei a quimio às 13h do dia 15 e devo terminar às 22h30. Metade do corpo é de fé e esperança e a outra metade é de cansaço, com a certeza da cura no final", escreveu na legenda da foto no perfil oficial dele no Instagram.
Os seguidores de Beto Barbosa enviaram mensagens de apoio e solidariedade. "Força, Beto!" e "Estamos em orações por você" foram alguns dos comentários.
Após fazer a primeira sessão de quimioterapia no fim do mês de agosto, o artista declarou que não poderia deixar de cantar.

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