Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se disfarçam para pular Carnaval

Fátima Bernardes, 56, e Túlio Gadêlha, 31, parecem estar ansiosos para o Carnaval. Neste final de semana, o casal compareceu a três festas carnavalescas durante viagem a Pernambuco, terra natal do deputado federal.

A primeira delas foi na madrugada desta sábado (16), em Recife. Embaixador do 41º Baile dos Artistas, Gadêlha levou a amada para festejar e, lá, Fátima foi coroada rainha do baile.

Pouco tempo depois, a dupla publicou fotos de uma festa à fantasia na qual se vestiram de Supergirl e Super-Homem, fazendo poses divertidas e heroicas para fotos.

Já neste domingo (17), as celebrações carnavalescas foram nas ruas de Olinda. Junto com um casal de amigos, Fátima e Gadêlha se vestiram como personagens da série da Netflix "La Casa de Papel".

Com os rostos cobertos por máscaras, eles dançaram e se divertiram em meio à multidão, sem serem reconhecidos.