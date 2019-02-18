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Olinda

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se disfarçam para pular Carnaval

Junto com um casal de amigos, Fátima e Gadêlha se vestiram como personagens da série da Netflix "La Casa de Papel"

Publicado em 

17 fev 2019 às 23:47

Publicado em 17 de Fevereiro de 2019 às 23:47

Fátima Bernardes, 56, e Túlio Gadêlha, 31, parecem estar ansiosos para o Carnaval. Neste final de semana, o casal compareceu a três festas carnavalescas durante viagem a Pernambuco, terra natal do deputado federal.
A primeira delas foi na madrugada desta sábado (16), em Recife. Embaixador do 41º Baile dos Artistas, Gadêlha levou a amada para festejar e, lá, Fátima foi coroada rainha do baile.
Pouco tempo depois, a dupla publicou fotos de uma festa à fantasia na qual se vestiram de Supergirl e Super-Homem, fazendo poses divertidas e heroicas para fotos.
Já neste domingo (17), as celebrações carnavalescas foram nas ruas de Olinda. Junto com um casal de amigos, Fátima e Gadêlha se vestiram como personagens da série da Netflix "La Casa de Papel".
Com os rostos cobertos por máscaras, eles dançaram e se divertiram em meio à multidão, sem serem reconhecidos.
"Deu certo", disse a apresentadora sobre o disfarce em suas redes sociais. "Tapeamos vocês", brincou o parlamentar.

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