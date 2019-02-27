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FANTASIA DE CARNAVAL

Fabio Assunção desmente texto atribuído a ele na internet

'Minha busca é pelo aprendizado', destacou ator sobre sua dependência química

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:15

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:15

27/02/2019 - Fabio Assunção Crédito: Paulo Belote / Globo / Divulgação
O ator Fabio Assunção usou seu perfil no Instagram para negar que um texto supostamente atribuído a ele que tem circulado na internet seja verdadeiro. Ele compartilhou o trecho destacando a palavra "fake" por cima das palavras.
"Pessoal, esse texto não é meu. Agradeço todo o amor e afeto que estão espalhados pelas redes e que chegam até mim. Meu movimento, minha busca, é pelo aprendizado. Expansão e entendimento de como poderei transformar tudo isso em uma contribuição positiva e potente para a nossa sociedade. Esse é o lugar onde estou agora", esclareceu.
Nesta semana, diversos artistas saíram em apoio a Fabio Assunção por conta de brincadeiras que têm sido feitas envolvendo a dependência química com a qual ele sofre, além de máscaras com o rosto do ator que estão sendo utilizadas no carnaval.
O texto falso, atribuído ao ator e agora desmentido por Fabio Assunção, fala de dificuldades que ele estaria enfrentando com seu problema.
Confira algumas mensagens de apoio feitas por artistas a Fabio Assunção:
Há algumas semanas, Marcos Mion também já havia se posicionado em apoio ao ator:
Parte do público também tem postado críticas às brincadeiras envolvendo Fabio Assunção, incluindo diversas máscaras com o rosto do ator que têm sido vistas pelas ruas em festas e blocos de carnaval.

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