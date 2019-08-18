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Saúde

Fábio Assunção: "O vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma"

O ator diz que não consegue compreender o preconceito social em relação aos usuários e ex-usuários de entorpecentes

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2019 às 14:43
O ator Fábio Assunção Crédito: Samuel Chaves
O ator Fábio Assunção tem falado cada vez mais sobre o problema relacionado ao uso de drogas. "Vício não é uma questão de caráter ou de uma escolha. Não é você aceitar uma propina. É impulsão, compulsividade", declarou o ator em entrevista ao jornal O Globo deste domingo, 18.
Ele, que está prestes a completar 30 anos de carreira na televisão brasileira, fala francamente sobre o assunto, mas ainda não consegue compreender o preconceito social em relação aos usuários e ex-usuários de entorpecentes. "Qual a dificuldade de entender que o vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma?", avaliou.
Em novembro do ano passado, durante o Conversa com Bial, da TV Globo, Fábio Assunção já havia mencionado a respeito do estigma de quem foi dependente. "Para mim, esse assunto já foi, estou em outra fase. Mas é um assunto muito recorrente e tem uma coisa do estigma com que tenho que lidar", disse na ocasião.

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