Fábio Assunção: "O vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma"

O ator Fábio Assunção Crédito: Samuel Chaves

O ator Fábio Assunção tem falado cada vez mais sobre o problema relacionado ao uso de drogas. "Vício não é uma questão de caráter ou de uma escolha. Não é você aceitar uma propina. É impulsão, compulsividade", declarou o ator em entrevista ao jornal O Globo deste domingo, 18.

Ele, que está prestes a completar 30 anos de carreira na televisão brasileira, fala francamente sobre o assunto, mas ainda não consegue compreender o preconceito social em relação aos usuários e ex-usuários de entorpecentes. "Qual a dificuldade de entender que o vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma?", avaliou.