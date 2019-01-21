Ex-The Voices cantam e curtem show com Ivete Sangalo em Guarapari

Os ex-The Voices capixabas Mariana Coelho e Edson Carlos não só assistiram ao show de Ivete Sangalo, de 46 anos, neste domingo (20), em Guarapari, do ladinho da baiana, como também fizeram participações especiais no meio do trio elétrico, na Arena Premium.

Edson é, inclusive, ex-candidato de Ivete do programa. Quando participou, escolheu Veveta para treiná-lo para as apresentações depois da audição às cegas.

A mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena fez um post em seu perfil do Instagram para registrar a visita dos capixabas no palco. "O meu bebê Edson Carlos foi lá me dar beijo e brindou a noite com sua voz e carisma incríveis! Teve canja especial também de Mariana Coelho. Ela arrasa demais", escreveu. O registro foi curtido por mais de 33,5 mil pessoas.

Edson foi o primeiro convidado da cantora e subiu no trio elétrico para cantar uma música. "Apelido Carinhoso", de Gusttavo Lima, foi a escolhida.

projeto "Tributo a Amy Winehouse", que estreia em fevereiro deste ano em São Paulo, como foi publicado em primeira mão por A GAZETA na coluna Zig Zag desta segunda-feira (21). Em seguida, Veveta chamou Mariana para acompanhá-los do alto do carro e cantou uma música acompanhada de Ivete e depois outras duas canções. Uma das músicas selecionadas pela capixaba já foi de seu novo

Veja os vídeos postados por Ivete Sangalo:

Durante a apresentação com Mariana, Ivete chegou a brincar e disse: "O segredo do trio é ficar aqui pertinho, ó. Que aí a gente fica pertinho dos fãs o máximo que a gente pode", indicando para a capixaba que o melhor é ficar encostada no guarda-corpo do veículo.

"VEVETA RAINHA"

No post de Ivete o que não faltam são comentários elogiando o ato da artista. É que os internautas levaram o convite como uma oportunidade de Edson e Mariana mostrarem um pouco mais do próprio talento para o Espírito Santo. "Veveta rainha", escreveu um fã. Outro disse: "Ivete, você é uma pessoa maravilhosa. Deu a oportunidade do bebê lindo mostrar todo seu talento. Show!".