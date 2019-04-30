Ex-namorado lamenta morte da modelo Caroline Bittencourt

Empresário Alvaro Garnero Crédito: Reprodução/Instagram

O empresário e apresentador Alvaro Garnero usou seu perfil em uma rede social para lamentar a morte da ex-namorada Caroline Bitencourt. A modelo de 37 anos foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira no mar em Ilhabela, litoral norte paulista.

Ela estava desaparecida desde a tarde deste domingo (28), quando teria caído do barco em que passeava com o marido, o empresário Jorge Sestini. Ele foi encontrado vivo cerca de duas horas depois do acidente. Já o corpo de Caroline foi encontrado na tarde desta segunda-feira (29), a 4 km do local.

A Capitania dos Portos afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu a região.

Garnero lembrou os cinco anos de relacionamento com Caroline e afirmou que os dois cresceram juntos. "Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos. Começamos juntos na TV. Ambos tínhamos filhos pequenos, ambos vimos essas crianças crescendo", escreveu em seu perfil no Twitter.

Os dois terminaram em 2009, após adiar por mais de uma vez a data do casamento. Na época, a agenda de gravação de Garnero em seu programa de viagens "50 por 1", na Rede Record, foi apontada como motivo do afastamento do casal.

Segundo o apresentador, o término foi pacífico. "Não era mais uma relação de homem e mulher, mas uma relação de respeito, eu torcia por ela, ela, por mim", disse.

Ele comentou ainda que os dois estiveram recentemente no Peru, "viajando pelos mesmos lugares".

O apresentador está agora nas Bahamas para a gravação de mais um episódio de seu programa.

"Só posso desejar agora toda força do mundo para o Jorge, que sei que fazia Carol ser uma mulher muito feliz. Para Bella [Isabelle, filha de Caroline] e dona Rosângela [mãe da modelo], fica todo meu amor, meu ombro e tudo mais que vocês precisarem. Eu estou longe, mas estou perto, ok? Carol, vai em paz, querida."

Caroline teria pulado do barco para salvar sua cachorra Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou a queda de mais de 300 árvores, além de alguns alagamentos e deslizamentos de terra. A Estrada dos Castelhanos permanece parcialmente interditada nesta segunda (29), assim como a falta de luz em alguns pontos.

A delegacia informou que a modelo e o empresário deixaram Ilhabela por volta das 16h40. Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la.

Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou ao F5 que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica. Em seguida, Sestini pulou para resgatar a mulher.

A Capitania dos Portos informou que as buscas começaram logo em seguida e se concentraram na região entre os dois municípios. Quatro embarcações, duas da Marinha e duas do Corpo de Bombeiros, fizeram as buscas pela modelo.

No final da manhã desta segunda, a assessoria de Caroline Bittencourt afirmou que não conseguia falar com a modelo. Na manhã deste domingo, a modelo publicou um Stories no Instagram mostrando que estava no deque de um barco. Essa foi a última imagem postada em suas redes sociais.

Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. "Ela adorava a cidade e sempre aproveitava os fins de semana de folga para viajar para lá", diz sua agente, Boneti.

A agente afirmou ainda que Caroline sabe nadar bem e está acostumada com o mar. "Ela tem um preparo físico muito bom, é uma pessoa muito fitness, que cuida muito do corpo. Por isso, temos total esperança de que ela seja encontrada em uma ilha próxima."

Modelo ficou conhecida por ser expulsa do casamento de Ronaldo Caroline Bittencourt nasceu em São Paulo e atuou como modelo e apresentadora de televisão brasileira, tendo trabalhado na RedeTV! e na Record TV.

Na Itália, ela desfilou para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli.

Ela ficou conhecida no Brasil em 2005 quando foi expulsa do casamento do ex-jogador Ronaldo e da modelo Daniella Cicarelli, no Château de Chantilly, na França.