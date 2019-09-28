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Encapuzado, Pedro Scooby não quis ser notado no Rock in Rio

Ludmilla também fez parte da lista das celebridades que tentou se esconder dos olhares alheios, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 

28 set 2019 às 14:25

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 14:25

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby não queria, definitivamente, ser notado nesta edição do Rock in Rio. Durante o festival, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o ex de Anitta usou capuz e óculos escuros para tentar tampar o rosto. 
Segundo ela, o surfista passou grande parte do tempo na Party Experience, parte do evento que acontecia ao lado do palco New Dance Order. Junto dele, um grupo de amigos cercava o bonitão
Fábia Oliveira também confidencia que Ludmilla foi outra da lista das famosas que não queriam ser reconhecidas. 

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