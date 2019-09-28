Encapuzado, Pedro Scooby não quis ser notado no Rock in Rio

Pedro Scooby não queria, definitivamente, ser notado nesta edição do Rock in Rio. Durante o festival, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o ex de Anitta usou capuz e óculos escuros para tentar tampar o rosto.
Segundo ela, o surfista passou grande parte do tempo na Party Experience, parte do evento que acontecia ao lado do palco New Dance Order. Junto dele, um grupo de amigos cercava o bonitão.
Fábia Oliveira também confidencia que Ludmilla foi outra da lista das famosas que não queriam ser reconhecidas.