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Justiça

Empresa é condenada a indenizar Giovanna Antonelli por uso indevido de imagem

Propaganda de produto de emagrecimento usava o nome e imagem da atriz sem autorização; indenização é de R$ 20 mil

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 02:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 02:35
Crédito: João Cotta / Globo
A empresa Kaiser Intermediação de Negócios, ou Grupo Kaiser, foi condenada a pagar R$ 20 mil à Giovanna Antonelli por ter usado indevidamente a imagem da atriz no produto de emagrecimento Turboslim.
De acordo com a sentença, o site do produto mostrava aspas falsas da atriz, alegando que ela havia usado e aprovado os produtoz após sua gravidez. Entretanto, Giovanna nunca utilizou os produtos e nem deu autorização para o uso de sua imagem e nome para fins publicitários da marca. Giovanna denunciou a prática à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, e abriu um processo judicial requerendo indenização por danos morais e materiais.
No dia 3 de julho, o juiz Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira da 1ª Vara Cível do Rio, decretou que a empresa deve pagar R$ 20 mil em danos morais e mais um valor de danos materiais, que deve ser calculado posteriormente, semelhante ao valor que a atriz ganharia se estrelasse uma peça publicitária do tipo. A empresa foi declarada revel, ou seja, não apresentou defesa.
"Giovanna tomou conhecimento pela internet e por perguntas de fãs e amigos sobre o produto que supostamente ela estaria utilizando. Trata-se de um remédio para emagrecer chamado Turbo Slim. A atriz, contudo, nunca tinha ouvido falar, nunca utilizou e muito menos fez propaganda deste produto", disse a advogada da atriz, Mariana Zonenschein, ao E+.
O E+ tentou entrar em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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