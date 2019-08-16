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Emma Stone compra mais duas mansões por R$ 22 milhões

A atriz acumula agora quatro propriedades de luxo em seu nome

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 06:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 06:30
A atriz Emma Stone, 30, aumentou seu patrimônio pessoal e comprou duas novas casas na Califórnia, sendo uma em Los Angeles e a outra em Malibu, que juntas somam uma quantia aproximada de R$ 22 milhões.
Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o site Dirt, especializado em apurar transações imobiliárias envolvendo grandes fortunas, uma das casas fica na região de Westwood, que é perto de Beverly Hills (Los Angeles) e foi avaliada em 2,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 9,2 milhões). Pelas fotos, a casa tem estilo espanhol da década de 1920 e tem 213 metros quadrados de área construída.
O mesmo site, ainda, contou que a protagonista de "La La Land" (2016) comprou uma mansão em Malibu, com vista privilegiada para a praia Las Tunas. A mansão, que custou por volta de US$ 3,25 milhões (equivalente a R$ 13 milhões), é rodeada por vegetação local e tem janelas bem amplas, para entrada de luz natural.
A atriz acumula agora quatro propriedades de luxo em seu nome. Além destas duas novas mansões na Califórnia, Emma Stone também é dona de dois apartamentos em Nova York. Cada um teria custado valores por volta de US$ 2,4 milhões (equivalente a R$ 9,2 milhões).

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