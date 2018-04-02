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Aniversário duplo

Em nova festa, marido de Anitta aparece sem camisa para beijá-la 

Funkeira ganhou mais uma festa para brindar seus 25 anos

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 13:07
Em nova festa de aniversário, marido de Anitta aparece sem camisa e beija cantora Crédito: Reprodução/Instagram
Para que uma festa só se podemos ter várias? Esse é o lema de Anitta na comemoração dos seus 25 aninhos, já que no último fim de semana ela ganhou mais uma comemoração ao lado da família e, é claro, do novo agregado: o marido, Thiago Magalhães. 
E foi justamente ele um dos pontos altos dessa última comemoração: Thiago surgiu sem camisa e deu um beijo caloroso na cantora ao receber um pedaço de bolo.
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Na hora do "parabéns pra você", a funkeira ficou como terceiro pedaço de bolo: o primeiro foi para a mãe e o segundo, para o irmão. Quando cantaram "com quem será, com quem será", é claro que Thiago é quem deu o ar da graça ao lado da cantora, ainda dando um beijo "daqueles" em Anitta, logo depois de ganhar da amada um pedaço de bolo. Assista trecho do aniversário de Anitta: 

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