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Ela perdeu até os dentes

Demi Moore revela que saiu das drogas com ajuda de desconhecidos

Atriz, que alcançou sucesso com os filmes 'Ghost' e 'Proposta Indecente', chegou a perder os dentes por causa da dependência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 18:22

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 18:22

A atriz Demi Moore Crédito: Reprodução/Instagram @styleandthebeach
Demi Moore, que chegou a ser uma das queridinhas de Hollywood, recebeu homenagem de 'Mulher do Ano', pela Friendly House no sábado, dia 27. Durante o discurso, falou sobre a experiência com as drogas e como conseguiu dar a volta por cima.
A atriz disse que conseguiu sair do problema com a ajuda de dois desconhecidos. "Talvez tenha sido intervenção divina, mas duas pessoas que eu mal conhecia se levantaram, tomaram uma atitude e me presentearam com uma oportunidade, que eu acho que era mais um ultimato. A menos que eu estivesse morta, seria bom aparecer (na clínica)", contou.
Em 2012, Demi Moore passou por tratamento de reabilitação e chegou a perder dentes por causa da dependência e do intenso estresse. "Nunca me senti bem o suficiente. Eu não tinha absolutamente nenhuma autoestima e, nesse caminho autodestrutivo, isso rapidamente me levou a uma crise", desabafou. A atriz conta que foi muito difícil lidar com a fama.
No seu perfil oficial no Twitter, o editor da revista americana "Variety", Marc Malkin, publicou o vídeo do momento em que Demi Moore recebe a homenagem e fala sobre a ajuda que recebeu. "Isso me deu uma chance de redirecionar o curso da minha vida antes que eu destruísse tudo. É claro que eles viram mais coisas do que eu vi em mim e sou muito grata porque sem essa oportunidade e sem a crença deles em mim, eu não estaria em pé hoje", agradeceu Demi Moore.

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