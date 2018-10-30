Demi Moore revela que saiu das drogas com ajuda de desconhecidos

A atriz Demi Moore Crédito: Reprodução/Instagram @styleandthebeach

Demi Moore, que chegou a ser uma das queridinhas de Hollywood, recebeu homenagem de 'Mulher do Ano', pela Friendly House no sábado, dia 27. Durante o discurso, falou sobre a experiência com as drogas e como conseguiu dar a volta por cima.

A atriz disse que conseguiu sair do problema com a ajuda de dois desconhecidos. "Talvez tenha sido intervenção divina, mas duas pessoas que eu mal conhecia se levantaram, tomaram uma atitude e me presentearam com uma oportunidade, que eu acho que era mais um ultimato. A menos que eu estivesse morta, seria bom aparecer (na clínica)", contou.

Em 2012, Demi Moore passou por tratamento de reabilitação e chegou a perder dentes por causa da dependência e do intenso estresse. "Nunca me senti bem o suficiente. Eu não tinha absolutamente nenhuma autoestima e, nesse caminho autodestrutivo, isso rapidamente me levou a uma crise", desabafou. A atriz conta que foi muito difícil lidar com a fama.