Deborah Secco passa mal no baile do Copacabana Palace, diz colunista

Deborah Secco teve um pico baixo de pressão durante o tradicional Baile do Copa, na noite do último sábado (3), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz dançava junto da banda quando se sentiu mal.
Deborah foi coroada rainha da festa deste ano, que tinha como tema "Dolce Carnevale". A global foi fantasiada de Sophia Loren, em um vestido justo preto, plumas e uma peruca de cabelo preto.
A produção do evento prontamente se encarregou de arranjar uma cadeira para Deborah, que sentou por alguns minutos e em seguida passou bem.
"Foi a pressão que baixou por causa do calor. Mas foi coisa rápida, de dois segundos só", disse ela, em entrevista a Leo Dias.