Deborah Secco passa mal no baile do Copacabana Palace, diz colunista

A atriz Deborah Secco foi fantasiada de Sophia Loren ao Baile do Copa 2019, no Copacabana Palace, sob o tema "Dolce Carnevale"; global foi coroada rainha da festa Crédito: Reprodução/Instagram @dedenatico

Deborah Secco teve um pico baixo de pressão durante o tradicional Baile do Copa, na noite do último sábado (3), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz dançava junto da banda quando se sentiu mal.

Deborah foi coroada rainha da festa deste ano, que tinha como tema "Dolce Carnevale". A global foi fantasiada de Sophia Loren, em um vestido justo preto, plumas e uma peruca de cabelo preto.

A produção do evento prontamente se encarregou de arranjar uma cadeira para Deborah, que sentou por alguns minutos e em seguida passou bem.