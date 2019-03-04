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A pressão abaixou

Deborah Secco passa mal no baile do Copacabana Palace, diz colunista

Tradicional evento do calendário da society carioca, o Baile do Copa teve como tema "Dolce Carnevale" e Deborah Secco foi coroada rainha da festividade deste ano

Publicado em 04 de Março de 2019 às 18:31

Publicado em 

04 mar 2019 às 18:31
A atriz Deborah Secco foi fantasiada de Sophia Loren ao Baile do Copa 2019, no Copacabana Palace, sob o tema "Dolce Carnevale"; global foi coroada rainha da festa Crédito: Reprodução/Instagram @dedenatico
Deborah Secco teve um pico baixo de pressão durante o tradicional Baile do Copa, na noite do último sábado (3), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a atriz dançava junto da banda quando se sentiu mal. 
Deborah foi coroada rainha da festa deste ano, que tinha como tema "Dolce Carnevale". A global foi fantasiada de Sophia Loren, em um vestido justo preto, plumas e uma peruca de cabelo preto. 
A produção do evento prontamente se encarregou de arranjar uma cadeira para Deborah, que sentou por alguns minutos e em seguida passou bem. 
"Foi a pressão que baixou por causa do calor. Mas foi coisa rápida, de dois segundos só", disse ela, em entrevista a Leo Dias. 

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