Deborah Secco é internada às pressas em hospital de São Paulo

A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

Deborah Secco, 39, está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma reação alérgica. Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da atriz, a situação já está controlada. "Ela está bem".

Deborah foi internada no último sábado (25). A assessoria não deu detalhes sobre que tipo de reação a atriz teve. Também não há informações sobre quando ela deve ter alta.

Contratada da Globo, Deborah está de férias desde o fim da novela "Segundo Sol" (2018), em que ela fez grande sucesso ao interpretar a vilã Karola.

A atriz aproveita o tempo livre para viajar e curtir a filha e o marido. Recentemente, Deborah comentou sobre como Moura, 28, é julgado como ator por ser casado com ela. "As pessoas são muito maldosas e acabam julgando ele como o cara que usa a Deborah para isso", disse.