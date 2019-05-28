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Deborah Secco é internada às pressas em hospital de São Paulo

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da atriz, a situação já está controlada

Publicado em 

28 mai 2019 às 01:21

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 01:21

A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
Deborah Secco, 39, está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma reação alérgica. Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da atriz, a situação já está controlada. "Ela está bem". 
Deborah foi internada no último sábado (25). A assessoria não deu detalhes sobre que tipo de reação a atriz teve. Também não há informações sobre quando ela deve ter alta.
Contratada da Globo, Deborah está de férias desde o fim da novela "Segundo Sol" (2018), em que ela fez grande sucesso ao interpretar a vilã Karola.
A atriz aproveita o tempo livre para viajar e curtir a filha e o marido. Recentemente, Deborah comentou sobre como Moura, 28, é julgado como ator por ser casado com ela. "As pessoas são muito maldosas e acabam julgando ele como o cara que usa a Deborah para isso", disse.
Apesar disso, a atriz afirma que Moura está conseguindo superar as dificuldades no papel de Daniel na nova fase de "Malhação". "Ele focou, estudou, evoluiu e está construindo a trajetória dele, porque é muito difícil mesmo querer ser a mesma coisa que sua mulher já é há tantos anos", disse.

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