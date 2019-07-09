Deborah Secco bancou "Bruna Surfistinha" e teve prejuízo, revela atriz

Depois de oito anos de ser lançado, a atrizdecidiu abrir o jogo e dizer que precisou investir nae que não teve lucro com a produção.

Ela, que é protagonista da história da, deu entrevista exclusiva à repórter Andrea Corazza, do, e disse que colocou dinheiro na superprodução na reta final das gravações.

“As pessoas não sabiam, é uma coisa que eu acho que não tem sido divulgada. Estávamos no meio das filmagens e eu queria mais uma semana de filmagens, só que não tinha dinheiro para filmar. Então eu falei: ‘Quanto é para mais essa semana?’ e banquei, virando sócia do filme”, explicou como fez na época.