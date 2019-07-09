Deborah Secco bancou "Bruna Surfistinha" e teve prejuízo, revela atriz

Depois de oito anos de ser lançado "Bruna Surfistinha", a atriz Deborah Secco decidiu abrir o jogo e dizer que precisou investir na filmagem e que não teve lucro com a produção.
Ela, que é protagonista da história da ex-prostituta Raquel Pacheco, deu entrevista exclusiva à repórter Andrea Corazza, do "TV Fama", e disse que colocou dinheiro na superprodução na reta final das gravações.
Eu perdi dinheiro com o filme
“As pessoas não sabiam, é uma coisa que eu acho que não tem sido divulgada. Estávamos no meio das filmagens e eu queria mais uma semana de filmagens, só que não tinha dinheiro para filmar. Então eu falei: ‘Quanto é para mais essa semana?’ e banquei, virando sócia do filme”, explicou como fez na época.