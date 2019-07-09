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Filme sem retorno

Deborah Secco bancou "Bruna Surfistinha" e teve prejuízo, revela atriz

A protagonista abriu o jogo e disse que teve que gastar para atuar na trama

Publicado em 

09 jul 2019 às 12:16

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 12:16

Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
Depois de oito anos de ser lançado "Bruna Surfistinha", a atriz Deborah Secco decidiu abrir o jogo e dizer que precisou investir na filmagem e que não teve lucro com a produção. 
Ela, que é protagonista da história da ex-prostituta Raquel Pacheco, deu entrevista exclusiva à repórter Andrea Corazza, do "TV Fama", e disse que colocou dinheiro na superprodução na reta final das gravações. 
Eu perdi dinheiro com o filme
Deborah Secco, atriz
“As pessoas não sabiam, é uma coisa que eu acho que não tem sido divulgada. Estávamos no meio das filmagens e eu queria mais uma semana de filmagens, só que não tinha dinheiro para filmar. Então eu falei: ‘Quanto é para mais essa semana?’ e banquei, virando sócia do filme”, explicou como fez na época.

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