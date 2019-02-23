David Brazil desfila como destaque de chão no Carnaval de Vitória

David Brazil decidiu dar o ar da graça no Carnaval de Vitória 2019. Ele desfilou como destaque de chão da Chegou o Que Faltava, 7ª escola que desfilou nesta sexta-feira (22).

Em seu perfil do Instagram, David postou: "Vambora (sic) Chegou o Que Faltava". No post, os internautas só tiveram olhos para a beleza do costume da personalidade: "Estava lindo. Amei muito te ver no desfile de Vitória", disse uma fã. Outra, completou: "Arrasando aqui na minha cidade". Outro internauta escreveu: "Tremi quando te chamei, você olhou para mim, e tiramos uma foto juntos. Maravilhoso".