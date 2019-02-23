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Chegou o que Faltava

David Brazil desfila como destaque de chão no Carnaval de Vitória

Personalidade, que é figurinha fácil na Sapucaí, deu o ar da graça no Sambão do Povo desfilando como destaque de chão da Pega no Samba
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 fev 2019 às 11:51

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 11:51

David Brazil desfilou pela Chegou o Que Faltava no Carnaval de Vitória 2019, na sexta (22) Crédito: Secundo Rezende
David Brazil decidiu dar o ar da graça no Carnaval de Vitória 2019. Ele desfilou como destaque de chão da Chegou o Que Faltava, 7ª escola que desfilou nesta sexta-feira (22). 
Ele usou uma fantasia preta, com cristais bordados na roupa, e uma cabeça de plumas e brilho prateada. 
Em seu perfil do Instagram, David postou: "Vambora (sic) Chegou o Que Faltava". No post, os internautas só tiveram olhos para a beleza do costume da personalidade: "Estava lindo. Amei muito te ver no desfile de Vitória", disse uma fã. Outra, completou: "Arrasando aqui na minha cidade". Outro internauta escreveu: "Tremi quando te chamei, você olhou para mim, e tiramos uma foto juntos. Maravilhoso". 
Assim que terminou o desfile da escola, David seguiu para o Espaço Zig Zag, no Camarote Roda de Boteco. De lá, posou para as lentes de Secundo Rezende. Veja os registros: 
Crédito: Secundo Rezende
Crédito: Secundo Rezende
(Com informações de Renata Rasseli)

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