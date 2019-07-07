Damares posa de véu em festa junina com servidores do ministério

Segundo informações do jornal Extra, o evento contou com o som da cantora Antônia Amorosa, de Sergipe, e 100% dos convidados a caráter.

Durante a dança, de acordo com a publicação, a ministra teve dois pares, sendo ambos seus colegas de trabalho. Com o primeiro apostou no forró. Já com o segundo quis se remexer ao som de xote.