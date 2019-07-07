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"Arraiá da Damarinha"

Damares posa de véu em festa junina com servidores do ministério

Ministra ainda caiu no forró com os colegas de trabalho

Publicado em 

07 jul 2019 às 14:32

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 14:32

Crédito: Reprodução/Instagram @damaresalvesoficialENTITY_apos_ENTITY
Damares Alves já tinha avisado que a última sexta-feira (5) ia ser animada para os servidores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, segundo informação publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. E, ao que parece, a promessa foi cumprida: o "Arraiá da Damarinha" bombou e pouco antes de cair no forró a ministra surgiu de véu em cliques com os colegas de trabalho. 
Segundo informações do jornal Extra, o evento contou com o som da cantora Antônia Amorosa, de Sergipe, e 100% dos convidados a caráter. 
Durante a dança, de acordo com a publicação, a ministra teve dois pares, sendo ambos seus colegas de trabalho. Com o primeiro apostou no forró. Já com o segundo quis se remexer ao som de xote. 

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