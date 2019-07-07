Damares posa de véu em festa junina com servidores do ministério

Damares Alves já tinha avisado que a última sexta-feira (5) ia ser animada para os servidores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, segundo informação publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. E, ao que parece, a promessa foi cumprida: o "Arraiá da Damarinha" bombou e pouco antes de cair no forró a ministra surgiu de véu em cliques com os colegas de trabalho.
Segundo informações do jornal Extra, o evento contou com o som da cantora Antônia Amorosa, de Sergipe, e 100% dos convidados a caráter.
Durante a dança, de acordo com a publicação, a ministra teve dois pares, sendo ambos seus colegas de trabalho. Com o primeiro apostou no forró. Já com o segundo quis se remexer ao som de xote.