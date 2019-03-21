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NOSTALGIA

Courteney Cox grava vídeo em frente ao apartamento de 'Friends'

'Aluguel subiu 12 mil dólares', brincou a atriz que interpretou Monica Geller no seriado

Publicado em 21 de Março de 2019 às 20:34

Publicado em 

21 mar 2019 às 20:34
21/03/2019 - A atriz Courteney Cox, que interpreta Monica em 'Friends' Crédito: Instagram/@courteneycoxofficial
Quase 15 anos após o fim de Friends, o seriado continua fazendo sucesso. Nesta quinta-feira, 21, os fãs se animaram ao ver uma publicação de Courteney Cox no Instagram. A atriz que interpretou a personagem Monica Geller gravou um vídeo em frente ao apartamento dos personagens.
Nas imagens, ela diz "boa noite, pessoal, estou indo para casa" e aparece em frente ao prédio de Nova York onde se passa todos os episódios. "Aquele em que meu aluguel subiu 12 mil dólares", brinca sobre o aumento nos valores do local após o sucesso de Friends. Além disso, começa a frase com "aquele em que", termo que inicia os nomes dos episódios.
Apesar do grande sucesso, a co-criadora da série afastou a possibilidade de Friends ter mais episódios. Em entrevista à revista Rolling Stone, Marta Kauffman disse que uma nova versão poderia decepcionar os fãs e a série não continuaria com o sucesso que tem até hoje.

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