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Irônico

Com Loreto e Gagliasso, Caio Blat posta: "Surubinha no dark room"

"Putz... Já começou? Me espera que chego às 18h", comentou Gagliasso, em foto postada na web por Blat

Publicado em 

25 fev 2019 às 14:29

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 14:29

José Loreto e Bruno Gagliasso em cima de Caio Blat em selfie Crédito: Reprodução/Instagram @caioblat
Depois de toda a polêmica que ainda rodeia o nome de José Loreto, Caio Blat publica em seu perfil do Instagram uma foto em que aparece com o ex de Débora Nascimento e Bruno Gagliasso - marido de Giovanna Ewbank, que também entrou na história após deixar de seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram - com a legenda: "Surubinha no dark room". 
O registro, uma hora depois de postado, tem mais de 27,3 mil curtidas e dezenas de milhares de comentários. 
Mas, para quem não sabe, um esclarecimento: "dark room" é o nome que se dá a um quarto escuro da cultura popular onde pode rolar de tudo. 
"Putz... Já começou? Me espera que chego às 18h. Saudades de você Caio, quero te dar um beijo", escreveu Gagliasso, que ainda escreveu a hashtag #SurubãoNoDarkRoom'. 
"Ahaha. Show! Chego às 11h", comentou Fernanda de Freitas. 
"Hoje estou de folga, amanhã chego direto pro 'dark room'", brincou Roberto Birindelli.

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