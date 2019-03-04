Cleo volta à Sapucaí com look mais discreto do que o usado em 2018

Contrariando expectativas, a atriz e cantora Cleo, 36, surgiu, neste domingo (3), no camarote Itaipava, na Sapucaí, com look mais discreto do que os os figurinos que costuma usar durante a folia de Carnaval - em 2018, a artista apareceu no mesmo espaço VIP do sambódromo com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos.

Embaixadora do camarote da cerveja que a patrocina, Cleo optou por um macacão vazado de tela preto, com um corselete na mesma cor e sandálias vermelhas. Ela chegou ao espaço, do qual é embaixadora, vestindo um roupão branco que escondia o look "total black" -oposto ao body neon nada discreto que usou recentemente, causando furor com as fotos publicadas em suas redes sociais.

Cleo, que recentemente também curtiu dias de folia em Salvador, estava acompanhada do músico Orlando Moraes, marido de sua mãe, a atriz Gloria Pires, e quem chama de pai. "Meu pai é meu companheiro. Todo ano está aqui comigo", disse, à reportagem.

Garota propaganda de uma marca de adesivos para seios, a atriz costuma ousar nos looks de Carnaval para mostrar o produto -o que ainda não ocorreu neste ano. A artista e cantora, entretanto, não quis revelar se até o fim do Carnaval ainda vai surpreender o público com um figurino "bombástico" e bastante decotado.

Questionada sobre seu status de relacionamento, preferiu deixar um ar de mistérios: "Sem comentários".

Cleo, que esteve recentemente no ar com a personagem Betina, de O Tempo Não Para", novela da Globo que acabou em janeiro, disse que agora está focando em compor músicas e melhorar seu repertório.