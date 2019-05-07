Chiques e famosos: conheça 14 personalidades da sociedade capixaba

Grande Gatsby - que é nome do bilionário Jay Gatsby, do romance de Francis Scott Fitzgerald - ficaria orgulhoso do jet set capixaba que faz fama Espírito Santo afora. É que, mais que rostinhos bonitos, têm figuras que são frequentes nas colunas sociais do Estado que ficam marcados por fazerem a diferença com atuação que vai de projetos sociais até inovação de negócios dentro do próprio segmento, como turismo, arte e música. - que é nome do bilionário Jay Gatsby, do romance de Francis Scott Fitzgerald - ficaria orgulhoso doque faz famaafora. É que, mais que rostinhos bonitos, têm figuras que são frequentes nasdo Estado que ficam marcados por fazerem a diferença com atuação que vai de projetos sociais até inovação de negócios dentro do próprio segmento, como

O Gazeta Online reuniu 14 dessas figuras que são importantes na sociedade capixaba. Confira:

A empresária Penha Lima Corrêa Crédito: Bernardo Coutinho

Penha Lima Corrêa

Há décadas é ela quem comanda um dos maiores e mais importantes cerimoniais do Espírito Santo. A casa começou na Praia do Canto e há poucos anos migrou para as imediações da Avenida Leitão da Silva.

A chefe do Cerimonial do Governo do Espírito Santo, Hilda Cabas Crédito: Mônica Zorzanelli

Hilda Cabas

Aos 91 anos, Hilda Cabas voltou à chefia do Palácio Anchieta e, até por isso, é conhecida nas rodas da sociedade como a Dama da Corte. Ela é responsável por organizar a logística dos eventos do Governo do Estado além de planejar todas as recepções e festas do Executivo capixaba.

A socialite Tânia Cristina Cruz Crédito: Cacá Lima

Tânia Cristina Cruz

É filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, que governou de 1971 a 1975. Tânia é figura prestigiada do jet set capixaba e acabou se firmando como personalidade do Espírito Santo, que circula nos mais variados ambientes da sociedade capixaba.

O diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa Crédito: Arquivo A GAZETA/GZ

Ronaldo Barbosa

Entusiasta da arte no Estado, ele atualmente dirige o Museu Vale, um dos principais espaços culturais capixabas. Lá, além de coordenar as produções de exposição, também se responsabiliza pela execução de vários projetos sociais que acontecem dentro da instituição. Recentemente, doou uma obra de sua autoria, a "Pedra Azul, o Frade e a Freira", para o Aeroporto de Vitória.

A ex-deputada e ex-senadora Luzia Toledo Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales/Arquivo A GAZETA

Luzia Toledo

Figura atuante na política do Espírito Santo, ela saiu de Mimoso do Sul e chegou até o Senado Federal em algumas legislaturas. Depois, ficou conhecida como "a deputada do social", por ter sido uma das mais fortes em atuar em projetos sociais e de caridade do Estado. Destaque para o baile anual que Luzia faz para o Asilo dos Velhos de Vitória.

A designer Emar Batalha Crédito: Diego Guerra/Arquivo A GAZETA

Emar Batalha

Depois de engatinhar no mercado regional, a joalheira começou a cair na graça de vários estilistas e personalidades do Brasil afora. Hoje, já coleciona diversas inserções em publicações até internacionais sobre Moda e Estilo e colhe os frutos do sucesso. Ficou muito conhecida em suas criações por mesclar elementos finos com outros tipos de materiais, como alguns tipos de granitos mais raros.

A designer Ana Paula Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Paula Castro

Tem a história parecida com a de Emar. Começou conquistando o mercado do Espírito Santo e, naturalmente, expandiu a carteira de clientes chegando até a fazer encomendas para Ana Maria Braga e outros globais. Ela chegou a cuidar de todo o design da Ilha de Caras por diversos verões. A designer se firmou com peças vazadas em madeira e metais e, por muito tempo, um dos itens mais cobiçados foram esculturas de asas que a capixaba criou.

A professora e pianista Sônia Saadi Barros Crédito: Marcelo Prest

Sônia Saadi Barros

De família tradicional libanesa, é filha de Abido Saadi, que dá nome à principal via de Jacaraípe, na Serra. Também fez história como professora na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e entusiasta do piano. Mais tarde, arrematou sua trajetória ajudando a filha Silvânia Saadi a inaugurar escola de música que ela comanda em Vitória há décadas.

A empresária Regina Pagani Crédito: Octávio Bastos/Arquivo A GAZETA

Regina Pagani

Há quase 40 anos ela é dona de uma das principais boutiques de moda feminina e acessórios da Grande Vitória. Até hoje bate ponto na loja, em endereço privilegiado da Praia do Canto, e há algum tempo recebeu reforço da filha Marcela. Chamou a atenção de uma clientela exigente do jet set capixaba inovando dentro do próprio segmento. Além disso, é personalidade sempre presente nos principais eventos de moda do Brasil e festas concorridas no Espírito Santo.

A professora, auditora fiscal aposentada e advogada Neiva Buaiz Crédito: Cloves Louzada

Neiva Buaiz

Viúva do fundador do Shopping Vitória e então diretor do Grupo Buaiz, Américo Buaiz, ela é advogada, empresária, professora da Ufes, escritora e Auditora Fiscal do Tesouro Nacional aposentada. Se envolve até hoje em projetos sociais, chegando até a ganhar o título de Sócio Benemérito da Apae, em 1994, e foi um dos pontos altos das rodas da sociedade durante o Carnaval de Vitória 2019, ao desfilar no alto de um carro alegórico da Novo Império.

A empresária Maridéia Bitti Crédito: Octávio Bastos/Arquivo A GAZETA

Maridéia Bitti

É impulsionadora do turismo sobretudo no Norte do Espírito Santo. Ficou conhecida ao fundar a Pousada dos Cocais, há décadas, e desde então não parou mais de fazer ações que divulgassem as belezas de Aracruz e Santa Cruz. Recebe até hoje ajuda das filhas na administração dos negócios, mas também sempre fez questão de coordenar tudo.

A galerista Ana Coeli Piovesan Crédito: Guilherme Ferrari

Ana Coeli Piovesan

É a galerista mais antiga de Vitória e, quiçá, do Espírito Santo, com mais de 38 anos de atividades no ramo. Apesar de ter fechado as portas em 2019, fez fama trazendo obras que os capixabas jamais tinham visto de perto. Antes de decidir para com as atividades, chegou a mudar de endereço, passando da Praia do Canto para Santa Lúcia. Agora, tem planos para abrir um escritório de arte e antiguidades mais compacto e com uma rotina de trabalho mais leve.

A galerista Thais Hilal Crédito: Gildo Loyola/Arquivo A GAZETA

Thais Hilal

Faz parte da nova safra de galeristas do Espírito Santo. Atualmente, trabalha em um espaço de Vitória e inovou no segmento incorporando outras manifestações da arte às tradicionais, além de investir forte em eventos que promovem as atividades que exerce, expandindo esse leque de atuação até para a gastronomia.

A socialite Suely Matias Crédito: Mônica Zorzanelli

Suely Matias