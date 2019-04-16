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Casamento de Carlinhos Maia é avaliado em 1 milhão de reais

Segundo informações do colunista Leo Dias, o influenciador vai pagar tudo com menções no Instagram

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 13:39

Publicado em 

16 abr 2019 às 13:39
Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes
O enlace de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães é um dos casamentos mais esperados de 2019. O evento será o primeiro matrimônio gay que vai estampar a capa da revista Caras, em cerimônia que vai acontecer à beira do Rio São Francisco no dia 21 de maio. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a festa está já na cifra do R$ 1 milhão. No entanto, os noivos não vão desembolsar um centavo para custear todo o evento: vão pagar tudo na base da permuta, com menções em seus próprios perfis no Instagram. 
De acordo com Leo Dias, ainda teve fila de espera para fornecedores que queriam trabalhar no casamento. Em torno de 370 propostas foram enviadas oferecendo seus serviços aos pombinhos. 
450 CONVIDADOS
O festão vai ter nada menos do que 450 convidados. La lista estão os amigos de Carlinhos antes da fama, mas também nomes bem conhecidos como Anitta, Wesley Safadão, Whindersson Nunes e Luísa Sonza e Alok. 

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