Casamento de Carlinhos Maia é avaliado em 1 milhão de reais

Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

O enlace de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães é um dos casamentos mais esperados de 2019. O evento será o primeiro matrimônio gay que vai estampar a capa da revista Caras, em cerimônia que vai acontecer à beira do Rio São Francisco no dia 21 de maio.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a festa está já na cifra do R$ 1 milhão. No entanto, os noivos não vão desembolsar um centavo para custear todo o evento: vão pagar tudo na base da permuta, com menções em seus próprios perfis no Instagram.

De acordo com Leo Dias, ainda teve fila de espera para fornecedores que queriam trabalhar no casamento. Em torno de 370 propostas foram enviadas oferecendo seus serviços aos pombinhos.

450 CONVIDADOS