Caroline Bittencourt deixou de nadar para salvar cachorros, revela ex

"Ela estava segurando os cachorrinhos e não se segurou direito. Foi quando veio uma onda de través (perpendicular à linha longitudinal do barco), bateu e ela foi para a água. O Jorge (Sestini, marido de Carol) se desesperou, se jogou na água e o barco foi embora. Ele orientou Carol a soltar os cachorros e começar a nadar, só que ela entrou em pânico porque se sentiu culpada de estar soltando os cachorros. Carol entrou em estado de choque, perdeu os sentidos e afundou", disse ele, em conversa com fonte de Fábia Oliveira.