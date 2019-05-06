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Caroline Bittencourt deixou de nadar para salvar cachorros, revela ex

Modelo teria entrado em pânico durante a tempestade em alto mar, como revelou o ex-marido de Caroline Bittencourt à colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 

06 mai 2019 às 12:18

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 12:18

Crédito: Reprodução/Instagram @boutuquepilon
Caroline Bittencourt entrou em pânico quando se viu no meio de uma tempestade em alto mar. É o que diz o ex-marido da modelo, Giba Ruiz Veira, à colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
> Filha de Caroline Bittencourt revela como a mãe morreu
"Ela estava segurando os cachorrinhos e não se segurou direito. Foi quando veio uma onda de través (perpendicular à linha longitudinal do barco), bateu e ela foi para a água. O Jorge (Sestini, marido de Carol) se desesperou, se jogou na água e o barco foi embora. Ele orientou Carol a soltar os cachorros e começar a nadar, só que ela entrou em pânico porque se sentiu culpada de estar soltando os cachorros. Carol entrou em estado de choque, perdeu os sentidos e afundou", disse ele, em conversa com fonte de Fábia Oliveira. 
Não estava muita ventania, não estava chovendo tanto. Estava só o mar revolto
Giba Ruiz Vieira, ex-marido
Segundo ele, o acidente aconteceu já mais para o fim do passeio de barco. "Eles estavam indo embora da Ilha. Esse barco eles também usavam para fazer o cruzamento do continente para a ilha, por isso as malas dos dois estavam a bordo, porém a dele estava em um saco amarelo e já foi resgatada. A dela não estava no saco amarelo, e sim no pé dela", contou. 

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