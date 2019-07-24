Carolina Dieckmann estreia como cantora com show "Karolkê"

Crédito: Reprodução/Instagram @gatadieckmann

Carolina Dieckmann, 40, vai lançar a sua carreira como cantora em agosto. Ela fará shows com o músico Vinícius Feyjão cantando sucessos de diversos gêneros da música popular. A atriz, 40, vai lançar a suacomo cantora em agosto. Ela farácom o músicocantando sucessos de diversos gêneros da música popular.

Uma das apresentações será em São Paulo, no dia 6, no Teatro Porto Seguro, nos Campos Elísios (centro). A turnê da atriz se chamará "Karolkê".

Dieckmann já vem mostrando um pouco de sua voz e de sua habilidade no violão pelas redes sociais e até na TV. Em um programa Altas Horas (Globo) de 2017, ela subiu no palco com um ukelelê e fez uma versão da música "Bizarre Love Triangle", do New Order. Naquele momento, ela promovia o espetáculo "TryoElétrico", um musical que ela levou para o teatro ao lado de Maria Ribeiro e do músico Pretinho da Serrinha.

"Esse trabalho é o resultado de um estudo que começou com o estreitamento da minha amizade com o Pretinho da Serrinha, o Feyjão e o Pedro Baby. Compusemos algumas músicas, gravamos alguns ensaios, mas por conta das agendas, tivemos que desacelerar", afirmou a atriz ao site Gshow.

"O Pretinho gravou e lançou um disco, o Pedro teve filho, mas eu e o Feyjão queríamos fazer algo nesse mesmo 'mood', então pensamos em fazer o 'Karolkê'. O Léo Fuchs, meu amigo há quase três décadas, produtor e grande incentivador, fez nosso projeto virar realidade", conta Dieckmann.