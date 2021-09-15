Carlos Bolsonaro vai se casar com gaúcha e surpreende as ex, diz jornal

A família Bolsonaro vai aumentar em breve. Segundo a colunista Rosane Oliveira, do "Zero Hora", Carlos Bolsonaro vai se casar no dia 26 de março do ano que vem. A escolhida é Geórgia Paiva Azambuja.
De acordo com a publicação a moça é neta de políticos tradicionais e filha de produtores rurais de Bagé, no Rio Grande do Sul. Eles seria, inclusive, um dos maiores arrecadadores de ICMS da cidade.
Segundo o jornal Extra, há quem diga que ela e Carlos já estão juntos desde a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018. Tal revelação deixou as ex do rapaz de cabelo em pé, diz a publicação.
O motivo? Em 2019, Carlos namorava a catarinense Paula Bramont e no ano passado teve um romance com a publicitária Talita Galhardo, que o conheceu no meio político.