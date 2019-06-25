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Internacional

Carlinhos Maia se prepara para turnê nos EUA: "Só penso nisso"

Desde o casamento, humorista confidencia que só pensa nos shows que fará para os americanos e brasileiros que moram nos EUA

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 12:15

Publicado em 

25 jun 2019 às 12:15
Crédito: Reprodução/Divulgação
Carlinhos Maia está afivelando as malas para partir para os Estados Unidos, onde realizará uma série de shows a partir do próximo dia 5 de julho. Lá, vai estrear em Orlando, na Flórida, e passará ainda por Miami, Washington, Atlanta, Newark, Boston e Danbury. 
> Entenda a treta entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes
Em entrevista a Amaury Jr., Carlinhos detalhou que quer mostrar o trabalho para americanos e brasileiros que moram no exterior. "Desde o meu casamento, só penso nisso", disse. 
> Carlinhos Maia brinca sobre sexo anal: "Dói muito"
Com mais de 15 milhões de seguidores, Carlinhos é o brasileiro mais visto do
Instagram
e o segundo mais visto do mundo, ficando atrás apenas de
Kim Kardashian
. Ele se casou com
Lucas Guimarães
há um mês, em Alagoas, em evento transmitido ao vivo via redes sociais. 

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