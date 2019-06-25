Carlinhos Maia se prepara para turnê nos EUA: "Só penso nisso"

Carlinhos Maia está afivelando as malas para partir para os Estados Unidos, onde realizará uma série de shows a partir do próximo dia 5 de julho. Lá, vai estrear em Orlando, na Flórida, e passará ainda por Miami, Washington, Atlanta, Newark, Boston e Danbury.
Em entrevista a Amaury Jr., Carlinhos detalhou que quer mostrar o trabalho para americanos e brasileiros que moram no exterior. "Desde o meu casamento, só penso nisso", disse.
Com mais de 15 milhões de seguidores, Carlinhos é o brasileiro mais visto do
e o segundo mais visto do mundo, ficando atrás apenas de
. Ele se casou com
há um mês, em Alagoas, em evento transmitido ao vivo via redes sociais.